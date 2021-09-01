Документи на укладення шлюбу можна буде подати через "Дію" - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні з'явилася можливість реєстрації актів цивільного стану онлайн.
"Подати документи про намір одружитися або оплатити адміністративний збір за цю послугу відтепер можна буде через портал "Дія", - написав Шмигаль у телеграмі.
Мобільний застосунок "Дія" фіксує в електронній формі інформацію з документів особи. Такі дані можна надавати на вимогу, передавати електронні копії документів електронною поштою та надавати постачальникам державних послуг у декілька кліків.
Також нещодавно частина користувачів отримали можливість додати у "Дію" сертифікат про вакцинацію від COVID-19. Наразі ця функція у режимі бета- тестування.
За матеріалами Радіо Свобода.