Документи на укладення шлюбу можна буде подати через "Дію" - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні з'явилася можливість реєстрації актів цивільного стану онлайн.

"Подати документи про намір одружитися або оплатити адміністративний збір за цю послугу відтепер можна буде через портал "Дія", - написав Шмигаль у телеграмі.

Мобільний застосунок "Дія" фіксує в електронній формі інформацію з документів особи. Такі дані можна надавати на вимогу, передавати електронні копії документів електронною поштою та надавати постачальникам державних послуг у декілька кліків.

Також нещодавно частина користувачів отримали можливість додати у "Дію" сертифікат про вакцинацію від COVID-19. Наразі ця функція у режимі бета- тестування.

За матеріалами Радіо Свобода.