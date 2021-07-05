Дощ і вітер залишили без світла 110 баз відпочинку на Бердянській косі

У місті Бердянськ Запорізької області у неділю, 4 липня, через негоду були знеструмлені 110 баз відпочинку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"4 липня близько 19:00 у м. Бердянськ внаслідок короткочасного інтенсивного дощу та поривів вітру знеструмлено 110 баз відпочинку Бердянської коси. О 3:00 5 липня бригадами Бердянського РЕМ електропостачання відновлено", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 5 липня в Україні через ускладнення погодних умов залишаються без електропостачання 29 населених пунктів у чотирьох областях.