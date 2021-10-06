Дружина Саакашвілі вперше відреагувала на його роман з Ясько

Дружина Михайла Саакашвілі Сандра Рулофс прокоментувала відео з зізнанням чоловіка в романі з українським народним депутатом з фракції "Слуга народу" Єлизаветою Ясько.

Вона опублікувала відповідний пост на Facebook.

Жінка досить спокійно відреагувала на визнання Саакашвілі, однак, не стала приховувати, що це стало для неї несподіванкою.

"Багато друзів і колег запитують мене з приводу особистого життя. Відео (з Саакашвілі і Ясько) для мене стало несподіванкою і форма була абсолютно неприйнятною", - написала Рулофс.

При цьому вона додала, що приєднується до вимог зі звільнення чоловіка: "Михайло Саакашвілі - політв'язень і, як громадянин Грузії, я повністю приєднуюся до вимог щодо його звільнення". За матеріалами UAportal