Народний депутат Олександр Дубінський у Львівській області потрапив у ДТП сьогодні вранці. Про це повідомляє "Слово і Діло" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Зазначається, що аварія трапилася рано вранці, о 6:20, на автодорозі поблизу міста Стрий Стрийського району Львівської області.

Нардеп їхав за кермом Toyota, але в якийсь момент не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. В результаті його автомобіль зіткнувся з Jeep, в якому водій і пасажир отримали пошкодження і їх відвезли в лікарню.