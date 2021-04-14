Двох фігурантів санкцій РНБО позбавили українського громадянства - ЗМІ

Двоє фігурантів санкційного списку Ради нацбезпеки і оборони, яких звинувачують у причетності до контрабанди, позбавлені українського громадянства.

Про це повідомляє джерело в Кабінеті міністрів, інформує РБК-Україна.

Зазначається, що за словами співрозмовника, відповідно до прийнятого рішення, зараз також готується передбачена законодавством процедура депортації цих двох колишніх громадян України.

"Мова йде про Вадима Альперіна (громадянство Ізраїлю) та Олександра Єрімічука (громадянство Румунії)", - уточнюють в редакції.

Раніше президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 квітня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Під санкції потрапили 10 осіб, яких пов'язують із контрабандою.