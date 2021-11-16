Двоє жителів Дніпра переправляли поштою за кордон деталі для військових літаків
Двох жителів Дніпра викрили у переправленні до країн близького закордоння обладнання для військових літаків.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури викрито і заблоковано канал незаконного переправлення за межі України авіаційних комплектуючих військового призначення (ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.
На Дніпропетровщині перекрито канал незаконного переправлення за кордон обладнання для військових літаків / Фото: Офіс Генерального прокурора
За даними слідства, двоє жителів Дніпра налагодили канал незаконного вивезення авіаційних агрегатів та комплектуючих до військової техніки до Грузії, Вірменії, Білорусі та інших країн.
Придбаний в України товар зловмисники переправляли поштою за кордон для потреб підприємств та об'єктів військово-промислових комплексів зазначених країн.
Під час чергового відправлення товар був перехоплений на одному з постів Київської митниці.
За місцем проживання та в гаражних приміщеннях фігурантів правоохоронні органи провели низку обшуків та вилучили понад 200 одиниць комплектуючих для авіаційної техніки, зокрема стартер-генератори, плунжерні насоси, клапани, спеціальні фільтри та інше пілотажно-навігаційне електронне обладнання для чутливих вузлів військових літаків.
Крім того, вилучені супровідні документи на товари, печатки та штампи, бланки-паспорти на продукцію, електронно-обчислювальна техніка, мобільні телефони тощо.
Вирішується питання щодо повідомлення громадянам про підозру та обрання запобіжного заходу. Встановлюються інші причетні до злочину особи.
Досудове розслідування здійснює Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області.