Двоє жителів Дніпра переправляли поштою за кордон деталі для військових літаків

Двох жителів Дніпра викрили у переправленні до країн близького закордоння обладнання для військових літаків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури викрито і заблоковано канал незаконного переправлення за межі України авіаційних комплектуючих військового призначення (ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

На Дніпропетровщині перекрито канал незаконного переправлення за кордон обладнання для військових літаків / Фото: Офіс Генерального прокурора

За даними слідства, двоє жителів Дніпра налагодили канал незаконного вивезення авіаційних агрегатів та комплектуючих до військової техніки до Грузії, Вірменії, Білорусі та інших країн.

Придбаний в України товар зловмисники переправляли поштою за кордон для потреб підприємств та об'єктів військово-промислових комплексів зазначених країн.

Під час чергового відправлення товар був перехоплений на одному з постів Київської митниці.

За місцем проживання та в гаражних приміщеннях фігурантів правоохоронні органи провели низку обшуків та вилучили понад 200 одиниць комплектуючих для авіаційної техніки, зокрема стартер-генератори, плунжерні насоси, клапани, спеціальні фільтри та інше пілотажно-навігаційне електронне обладнання для чутливих вузлів військових літаків.

Крім того, вилучені супровідні документи на товари, печатки та штампи, бланки-паспорти на продукцію, електронно-обчислювальна техніка, мобільні телефони тощо.

Вирішується питання щодо повідомлення громадянам про підозру та обрання запобіжного заходу. Встановлюються інші причетні до злочину особи.

Досудове розслідування здійснює Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області.