Ексголову МЗС Кожару, підозрюваного у вбивстві, випустили під заставу

Ексголова МЗС України Леонід Кожара, який є фігурантом справи про вбивство бізнесмена Сергія Старицького, вніс заставу і вийшов на волю із СІЗО.

Про це повідомила донька загиблого бізнесмена Катерина Старицька. "Кожара вніс заставу і вийшов на свободу, умови його домашнього арешту поки невідомі (раніше суд безпідставно зменшив заставу). Це все відбувається при тому, що вже доведений експертизами факт вбивства і їх досить", - йдеться в повідомленні.

Зі слів Старицької, судові розгляди в цій справі тривають майже 2 роки. "Апеляцію на це рішення ні у нас (потерпілих), ні у прокурора не ухвалили", - зазначила вона. Нагадаємо, у лютому 2020 року в будівлі міністра закордонних справ України у 2012-2014 роках Леоніда Кожари у с. Чайки загинув колишній керівник телеканалу Інтер, гендиректор телекомпанії Тоніс і один із власників рекламного холдингу Atlantic group Сергій Старицький. Спочатку поліція розслідувала факт самогубства, але згодом смерть бізнесмена кваліфікували як навмисне вбивство. За матеріалами korrespondent.net