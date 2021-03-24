Фахівці Центру громадського здоров'я МОЗ України розповіли як правильно мити руки

Фахівці Центру громадського здоров'я МОЗ України розповідають, чому так важливо ретельно дотримуватися гігієни рук. Це вкрай важливо в умовах пандемії.

Мікробіота шкіри - сукупність мікроорганізмів, що її населяють - є надзвичайно різноманітною. Кожна людина має власний набір таких бактерій, які співіснують із нею та приносять немалу користь.

Небезпеку становлять мікроорганізми, які потрапивши на поверхню тіла під час контакту з іншою людиною, викликають хвороби шкіри, нігтів та волосся, наприклад: демодекоз - паразитарне захворювання, яке спричиняє підшкірний кліщ; мікроспорія - грибкове захворювання шкіри та волосся, яке викликає Microsporum canis; педикульоз - паразитарне захворювання шкіри, викликане вошами.

Деякі мікроорганізми можуть не викликати захворювання шкіри, але зберігатися на ній деякий час чи навіть розмножуватись, ніяк не проявляючи себе. І тут прихована найбільша небезпека. Якщо шкіра контамінована такими мікроорганізмами, особливо це стосується шкіри рук, людина може переносити їх до будь-якої поверхні, до якої торкається. У цьому випадку руки стають фактором передавання захворювання, навіть якщо ви про це не знаєте.