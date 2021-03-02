Глава української Нацслужби здоров'я отримав щеплення від COVID-19
У вівторок, 2 березня, глава Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Андрій Віленський зробив перше щеплення від коронавірусу невикористаною дозою вакцини CoviShield
Про це йдеться у повідомленні пресслужби НСЗУ в Facebook, передає "ДС".
За його словами, в Київській міській клінічній лікарні No 1 сформована мобільна команда, яка вакцинує людей від коронавірусу.
"Хочу сказати, що я вакцинуюсь залишками вакцини після закінчення робочого дня цієї команди", - заявив він.
За словами Віленського у флаконі міститься 10 доз вакцини і якщо залишаються невикористані, то їх утилізують.
"Тому є сенс записатися в чергу на вакцинацію, навіть якщо ви не входите в ті групи населення, які будуть вакцинувати в першу, другу або третю чергу", - додав він.
1 березня вакцинувався глава МОЗ Максим Степанов.
Сьогодні в зоні ООС Зеленський отримав вакцину від коронавірусу. Після нього вакцинуватися буде глава ОПУ Андрій Єрмак.
Крім того, сьогодні, 2 березня, отримав щеплення від коронавірусу індійською вакциною Covishield головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За матеріалами DsNews