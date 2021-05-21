Go_A виступить у другій частині фіналу Євробачення-2021

Гурт Go_A, який представляє Україну на Євробаченні-2021 з піснею "Шум", виступить у другій частині фіналу конкурсу під номером 19.

Як повідомляє Укрінформ, фінал конкурсу відбудеться вже 22 травня у Роттердамі (Нідерланди).

Раніше стали відомі всі учасники фіналу пісенного конкурсу Євробачення- 2021. У другому півфіналі взяли участь представники 17 країн.

За підсумками голосування, у фінал вийшли десять виконавців, які представляють Ісландію, Албанію, Грецію, Швейцарію, Фінляндію, Молдову, Сербію, Болгарію, Сан-Марино і Португалію.

Окрім того, до фіналу шоу автоматично проходять п'ять країн - засновниць конкурсу: Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія. А також держава, яка приймає конкурс, тобто Нідерланди.