Головний санлікар Ляшко вакцинувався від коронавірусу

Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко вакцинувався проти COVID-19 вакциною Covishield у лікарні в Київській області.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив в ефірі телеканалу Україна 24.

"Я звернувся до департаменту охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації, бо я мешканець міста Бровари, і попросив їх , оскільки я є публічною особою, і оскільки я обіцяв публічно вакцинуватися: якщо у вас у закладі охорони здоров'я будуть залишатися (невикористані дози - ред.), повідомте мені, я готовий приїхати в будь-яку точку Київської області зробити це щеплення", - сказав Ляшко.

Він додав, що зробив це щеплення в тому числі і для того, щоб показати приклад і довести, що для посадовців не ввозять і не будуть ввозити нічого іншого, вакцинація відбувається тим же препаратом, який зараз використовується для щеплення медичних працівників ковід-лікарень.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров'я дозволило проводити щеплення від COVID-19 невикористаними дозами вакцини, які залишаються після щеплення медичних працівників на першому етапі вакцинальної кампанії. Зокрема дозволяється з початку кампанії використовувати можливі залишки вакцин для щеплення громадських діячів, діячів культури та спорту, лідерів релігійних спільнот з метою популяризації імунізації від коронавірусної хвороби.

Вакцину Covishield/AstraZeneca поставляють в Україну у багатодозних флаконах. Кожен флакон вакцини Covishield/AstraZeneca містить 10 доз препарату. Після відкриття флакона вакцина має бути використана протягом 6 годин, скільки й триває одна сесія мобільної виїзної бригади. Повторне заморожування вже відкритого флакона або використання його після 6 годин з моменту відкриття заборонене. У таких випадках невикористані дози вакцини мають бути утилізовані.

1 березня від COVID-19 вакцинувався міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

2 березня під час робочої поїздки в зону проведення Операції Об'єднаних сил вакциною Covishield, розробки Oxford/AstraZene вакцинувався президент Володимир Зеленський.

Також щеплення від COVID-19 зробив очільник НСЗУ Андрій Віленський.

В Україні станом на 2 березня на коронавірус захворіли 1 357 470 осіб, із них за минулу добу - 5 336.