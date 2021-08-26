Головний санлікар назвав орієнтовні терміни осіннього локдауну

Згідно із розрахунками, Україна може наблизитися до червоної зони епідеміологічної небезпеки вже у листопаді, тоді влада буде вимушена запроваджувати локдаун.

Про це розповів головний санітарний лікар країни Ігор Кузін в інтерв'ю ВВС News Україна. "За тим сценарієм, за яким ми зараз рухаємось, новий локдаун можуть ввести орієнтовно у листопаді", - вказав він. Наразі погіршення фіксується в усіх областях, але найбільше нових хворих у східних і західних регіонах України.

Кузін також припустив ситуацію, коли українці почнуть активно робити щеплення, дотримуватися соціальної дистанції - тоді локдаун можна буде відтягнути на грудень-січень або зовсім не допустити. А так - листопад.

При цьому головний санлікар нагадав, що рішення про запровадження локдауну переклали на місцеву владу, проте якщо ситуація дуже погіршиться, то максимальні обмеження можуть ввести на національному рівні.

При цьому міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що спалах захворюваності на коронавірус в Україні слід очікувати аж взимку, як і минулого року.

У червні Ляшко спрогнозував початок нової хвилі пандемії в Україні на осінь.

Тим часом Кабінет міністрів України розпочав підготовку до запровадження нових карантинних обмежень. За матеріалами UA.NEWS