Голубовська повідомила про новий небезпечний штам коронавірусу: дуже заразний

Новий штам коронавірусу B.1.617.2 (Delta) зараз особливо небезпечний у Великобританії. Як відомо, в Україні великі неприємності наробив "британський" штам B. 1.1.7., який зараз не домінує.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла Ольга Голубовська.

"Нагадаю, що весняні неприємності, пов'язані з найважчою з моменту епідемії спалаху у нас в країні, були пов'язані з "британським" штамом B. 1.1.7. Тепер на новий штам B. 1.617.2 (Delta) припадає більшість випадків захворювання у Великобританії. У США поки тільки 6% секвенованих випадків припадає на цей штам, "британець" залишається домінуючим", - написала медик.

Вона нагадала, що в цілому варіант Delta зареєстрований в 60 країнах.

"На сьогодні абсолютно очевидно, що його заразність вище, ніж у альфа-варіанту дикого типу, і пік захворюваності реєструється у молодих людей 12-20 років (Фаучі)", - зазначила Голубовська.

Медик зазначила, що вакцини, які зараз існують на ринку, повністю захищають від нового штаму.

"Вакцини Pfizer і AstraZeneca захищають від нового варіанту (ефективність Pfizer-88%, AstraZeneca-60%), при цьому одна доза Pfizer ефективна тільки на 33%", - написала експерт.

Вона попередила, що світ знаходиться на порозі нових інфекцій.

"І повторюю, подобається комусь чи ні, що ми на порозі глобальних викликів, пов'язаних з інфекційними хворобами. Про що, власне, неодноразово вже нам говорили, останній раз - на Всесвітній асамблеї охорони здоров'я два тижні тому", - резюмувала вона.

Як ми писали раніше, Голубовська попередила про ще одну групу коронавірусів. За матеріалами РБК-Україна.