Голубовська розповіла, кому не можна вакцинуватися AstraZeneca

Щеплення AstraZeneca в дуже рідкісних випадках може викликати тромбоз. Це є незвичним ускладненням. Його викликають помилкові антитіла, які впливають на тромбоцити, викликаючи їх злипання. Через це збільшується кількість клітин в одних ділянках організму і зменшується в інших.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook провідний київський інфекціоніст Ольга Голубовська.

"Отже, у пацієнтів може бути як важкий тромбоз, так і сильна кровотеча. Тромбоцитарний фактор 4 розташований на поверхні тромбоцитів, і, зв'язуючись з гепарином, що призводить до утворення антитіл, що викликають їх активацію, агрегацію і руйнування", - написала Голубовська.

Людям молодше 30 років варто утриматися від щеплення.

"Синдром дуже схожий на добре відому гепарин-індуковану тромбоцитопенію (ГІТ), яка діагностується і лікується аналогічно розвивається станом після вакцинації - введенням внутрішньовенних імуноглобулінів (ВВІГ) та антикоагулянтів", - написала медик.

Голубовська вважає, що абсолютно не потрібно вакцинувати тих людей, які вже перехворіли на коронавірус. На думку медика, щеплення повинні отримати пацієнти без імунітету до коронавірусу, ті, хто їм не хворів або перехворів більше пів року тому.

"Як і раніше, я вважаю, що, тим більше в даних умовах, вакцинувати імунних осіб недоцільно. Щоб уникнути непотрібних, нічим невиправданих ризиків. Всі не імунні, які не хворіли та давно перехворіли люди (понад 6 місяців) без антитіл повинні бути вакциновані", - резюмувала лікар. За матеріалами РБК-Україна.