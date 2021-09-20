Голубовська: вакцинуватися від COVID-19 потрібно не в пік росту захворюваності

Робити щеплення від COVID-19 потрібно робити не під час піку росту захворюваності. Про це в ефірі телеканалу "НАШ" заявила головний інфекціоніст, заслужений лікар Ольга Голубовська, передає УНН.

"Я закликала до вакцинації в літній період, коли це було найбільш оптимально. Вакцинуватися потрібно не в пік і ріст, як зараз. Зараз вже є особливості, які теж потрібно людям пояснювати. Найкраще вакцинуватися у спокійний період", - заявила Голубовська.

Раніше Ольга Голубовська повідомляла, що відразу після вакцинації від коронавірусу людина знаходиться в стані інфекційного процесу - в таких умовах необхідно берегти себе особливо сильно.

"Людина, яка вакцинувалася, знаходиться в стані інфекційного процесу... У будь-якому випадку, якщо людина інфікується будь-яким збудником, вона входить в стан інфекційного процесу. У тому числі і вакциною. Йде певний інфекційний процес. Він постійно у нас в організмі проходить. Тому я постійно говорю, що якщо людина вакцинувалася, то вона повинна в найближчий тиждень дуже сильно себе берегти. Треба посилити засоби індивідуального захисту", - пояснювала лікар.