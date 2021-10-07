Громадський транспорт у Києві може змінити роботу: маршрути

В Києві попередили про можливі зміни в роботі громадського транспорту. Заплановано проведення заходів до Всесвітнього дня дій за гідну працю.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу "Київпастранс".

У разі заборони руху транспорту за маршрутом заходів, рух маршрутів буде організовано:

тролейбус № 38 від ст.м. "Видубичі" до бульв. Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної);

від ст.м. "Видубичі" до бульв. Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної); автобус № 24 від залізничного вокзалу "Центральний» до ст.м. "Університет";

від залізничного вокзалу "Центральний» до ст.м. "Університет"; автобус № 55 від Дарницької площі до вул. Старонаводницької за діючою трасою, далі - вул. Генерала Алмазова - бульв. Лесі України - вул. Басейна - вул. Еспланадна - ст.м. "Палац Спорту" - вул. Рогнідинська - вул. Шота Руставелі - вул. Басейна - бульв. Лесі Українки - вул. Новогоспітальна - вул. Євгена Коновальця - вул. Михайла Задніпровського - вул. Генерала Алмазова - вул. Старонаводницька, далі за діючим маршрутом;

від Дарницької площі до вул. Старонаводницької за діючою трасою, далі - вул. Генерала Алмазова - бульв. Лесі України - вул. Басейна - вул. Еспланадна - ст.м. "Палац Спорту" - вул. Рогнідинська - вул. Шота Руставелі - вул. Басейна - бульв. Лесі Українки - вул. Новогоспітальна - вул. Євгена Коновальця - вул. Михайла Задніпровського - вул. Генерала Алмазова - вул. Старонаводницька, далі за діючим маршрутом; автобус № 62 від Ботанічного саду до бульв. Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної);

від Ботанічного саду до бульв. Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної); автобус № 114 на ділянках від вул. Милославської до стадіону "Динамо" ім. В. Лобановського та від залізничного вокзалу "Центральний" до ст.м. "Університет";

на ділянках від вул. Милославської до стадіону "Динамо" ім. В. Лобановського та від залізничного вокзалу "Центральний" до ст.м. "Університет"; автобус № 118 від ст.м. "Чернігівська" до вул. Басейної за діючим маршрутом, далі - вул. Еспланадна - вул. Саксаганського - просп. Перемоги - вул. Борщагівська - вул. Академіка Янгеля - ст.м. "Політехнічний інститут" - просп. Перемоги - вул. Старовокзальна - вул. Жилянська - вул. Шота Руставелі - вул. Басейна, далі за діючим маршрутом.

За матеріалами РБК-Украина