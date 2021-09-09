Хасиди почали покидати Умань

В Умані Черкаської області, куди на святкування Рош га-Шана приїжджали прочани-хасиди, "грубих правопорушень" не фіксували. Про це 8 вересня поінформувала Національна поліція України.

"У цілому ситуація контрольована. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 21 повідомлення щодо перебування паломників-хасидів. [...] У цілому завдяки злагодженій роботі ДСНС (Державної служби з надзвичайних ситуацій. - "ГОРДОН"), поліції, Нацгвардії і міграційної служби ми мінімізували будь-якого роду провокації та правопорушення під час перебування паломників на території міста", - повідомив заступник начальника департаменту превентивної діяльності Нацполіції Анатолій Серединський.

За його словами, відкрито два кримінальні провадження, пов'язані з торгівлею "речовинами, схожими на наркотичні", і складено два адміністративні протоколи, за результатами яких "окремих хасидів" виженуть за межі України і заборонять їм в'їзд у країну.

Стежити за порядком в Умані українським правоохоронцям допомагали поліцейські, які прибули з Ізраїлю.

"Ми разом зробили все необхідне для того, щоб усе пройшло спокійно", - підкреслив пресофіцер поліції Ізраїлю Міхаель Зінгерман.

Українська поліція розповіла, що ввечері 8 вересня хасиди вже почали виїжджати з Умані у "країни постійного проживання". За матеріалами Гордон.