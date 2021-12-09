Хмельниччина утилізує понад 12 тисяч доз вакцин AstraZeneca та Moderna

Хмельниччина відправила на утилізацію понад 12 тис. доз вакцин від коронавірусу AstraZeneca та Moderna через закінчення їх терміну придатності.

Про це на брифінгу повідомив перший заступник голови Хмельницької ОДА Сергій Тюрін, передає кореспондент Укрінформу.

"У зв'язку із закінченням терміну придатності у нас відправлено на утилізацію вакцини AstraZeneca 10 740 доз, із яких з терміном до 31.10.2021 року - 10 050 доз, із терміном до 30.11.2021 року - 690 доз, Moderna з терміном до 8.12.2021 - 1310 доз. Прикро, звісно, що так сталося, що вакцини, на які витратили бюджетні кошти, не були використані, але сподіваємося, що в майбутньому такого не відбуватиметься", - зазначив Тюрін.

За його словами, в області першою дозою вакцини від COVID-19 щеплено 425 207 осіб, другою - 366 330. Серед вакцинованих 439 634 жінки та 351 903 чоловіки.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 13 974 700 людей, з них отримали першу дозу 13 974 698 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози 12 151 762 людини. Загалом проведено 26 126 460 щеплень.