Холод відступає: синоптики розповіли, коли до України повернеться тепло

Попри прохолодний початок тижня, вже з другої половини в Україні очікується потепління, прогнозують синоптики. Кінець місяця буде сухим і без штормових попереджень.

"Цим тижнем територія нашої країни перебуватиме в полі підвищеного тиску. Опадів ми не очікуємо, вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть від'ємні значення температури повітря, вдень буде сонячно, але вже не так тепло, як на минулого тижня", - говорять в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 26-27 жовтня від 1° тепла до 5° морозу, у Карпатах та на крайньому сході країни до 9° морозу, 28 жовтня 0-5° тепла, в південно- східній частині 0-6° морозу; вдень 8-13° тепла, у четвер у західних та південних областях до 18°.

gismeteo.ua

Завтра в Києві 0-2° морозу, вдень близько 10° тепла, в області вночі 0-5° морозу, вдень 8-13° вище нуля. Без опадів, вітер південний, 3-8 м/с. До вихідних, 29-30 жовтня, повітря в столиці прогріється до 14° тепла вдень і 7-9° - вночі.

За матеріалами ZN.UA