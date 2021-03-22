Хто і як хворіє на COVID: Ляшко розповів про ситуацію в різних вікових групах

Вікова структура пацієнтів, які захворіли на COVID-19, упродовж пандемії залишається незмінною, до 80% усіх летальних випадків реєструється у віковій групі 60+.

Про це Укрінформу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Ми проаналізували помісячно вікову частку хворих з серпня 2020 року по березень 2021 року. Такий же аналіз зробили і по віковій частці померлих з діагнозом "коронавірусна хвороба". І побачили, що в Україні структура захворюваності за віком майже незмінна. Найбільша частка захворілих - у віковій групі віком 50-59 років та 60 і старших. При цьому за останні три місяці бачимо зростання саме у віковій групі 60+", - сказав Ляшко.

За його словами, згідно з результатами аналізу, у період з серпня по березень серед хворих частка людей віком 60-69 років була в межах 15,7%-18,6%. Зокрема, у січні представники цієї вікової становили 18,5% від загальної кількості інфікованих, у лютому - 18,6%, у березні - 18,1%. У віковій групі 50-59 років частка хворих коливається в межах 19,3% - 22,1% залежно від місяця (у січні - 20,8%, у лютому - 19,5%, у березні - 19,3%).

Заступник міністра повідомив, що найбільш критичний перебіг захворювання спостерігається у тих, кому за 60, і 75-80% усіх летальних випадків реєструється саме в цій віковій групі. Зокрема, у березні у віковій групі 60-69 років зафіксовано 28,6% від усіх смертей внаслідок коронавірусної хвороби, у віковій групі 70+ - 53,3% смертей.

Головний держсанлікар наголосив, що саме з цих причин вікова група 60+ є пріоритетною для вакцинації. Щеплення літніх людей розпочнеться відразу після вакцинації медиків.

Ляшко підкреслив, що за результатами третьої фази клінічного дослідження вакцини AstraZeneca, яке завершилось в США, у віковій групі 65 років і старших ефективність вакцини становить 80%. Загалом вакцина продемонструвала ефективність 79% проти симптоматичного COVID-19 і 100% - проти тяжкого перебігу хвороби.

Раніше журнал The Lancet опублікував дані, що вірогідність повторного інфікування COVID-19 вища у віковій групі 65 і старших.

Як повідомлялося, за минулу добу в Україні COVID-19 лабораторно підтверджений у 7 893 випадках. Загалом із початку пандемії на коронавірусну хворобу в Україні захворіли 1 554 256 осіб. За матеріалами Укрінформ.