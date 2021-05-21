"Євробачення-2021": стали відомі всі фіналісти

У Роттердамі завершився другий півфінал пісенного конкурсу "Євробачення", за результатами якого стали відомі ще 10 фіналістів.

За результатами голосування глядачів і журі у фінал вийшли представники Албанії, Сербії, Болгарії, Молдови, Португалії, Ісландії, Сан-Марино, Швейцарії, Греції та Фінляндії.

Перший півфінал відбувся 18 травня. Тоді стало відомо, що в фіналі виступлять конкурсанти з Норвегії, Ізраїлю, Росії, Азербайджану, Мальти, Литви, Кіпру, Швеції, Бельгії та України.

Фінал, за результатами якого стане відоме ім'я переможця цього року, відбудеться в суботу, 22 травня.

"Євробачення-2020" повинне було відбутися в Роттердамі 14-16 травня, участь у ньому підтвердила 41 країна. 18 березня минулого року стало відомо, що конкурс проводити не будуть через поширення коронавірусу. за матеріалами ZN.ua