Євробачення-2021: стало відомо, під яким номером виступить Україна

Організатори пісенного конкурсу Євробачення-2021 визначилися з номерами, під якими виступатимуть учасники. Гурт Go_A, який буде представляти Україну, вийде на сцену в першому півфіналі 18 травня під номером 15.

Про це повідомили організатори Євробачення-2021 на своїй сторінці в Instagram.

Лише на сцену в першому півфіналі вийде 16 країн-учасників. Крім України 18 травня у Роттердамі виступить Литва, Словенія, Росія, Швеція, Австралія, Північна Македонія, Ірландія, Кіпр, Норвегія, Хорватія, Бельгія, Ізраїль, Румунія, Азербайджан та Мальта.

Другий півфінал пройде 20 травня. На сцену вийдуть представники 17 країн учасниць музичного конкурсу, включаючи Сан-Марино, Естонію, Чехію, Грецію, Австрію, Польщу, Молдову, Ісландію, Сербію, Грузію, Албанію, Португалію, Болгарію, Фінляндію, Латвію, Швейцарію і Данію.

Білорусь усунули від участі в Євробаченні-2021, яке проведуть з 18 по 22 травня у Роттердамі (Нідерланди). Нова заявка від країни - інший трек тих самих артистів - теж могла б підірвати репутацію конкурсу. За матеріалами РБК-Україна.



