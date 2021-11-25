Європа дозволила щеплювати дітей від коронавірусу вакциною Pfizer

У Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) заявили, що дозволяють застосовувати вакцину від COVID-19 компаній Pfizer-BioNTech для дітей віком від 5 до 11 років, інформує пресслужба EMA.

Зазначається, що для дітей цієї вікової категорії доза для ін'єкцій є нижчою, ніж для більш дорослих категоій. Вона становитиме 10 мікрограм. Її вводитимуть двома компонентами з перервою в три тижні.

Під час клінічних випробувань, за участі 2 тисяч дітей, вакцина показала ефективність на 90,7%.

В EMA наголосили, що переваги застосування вакцини серед дітей перевищують ризики, особливо щодо перенесення важкого захворювання COVID-19.

Серед найпоширеніших побічних ефектів від вакцини у дітей 5-11 років є: біль і почервоніння в місці уколу, втома, головний біль, біль у м'язах і озноб.

В Ізраїлі з 23 листопада розпочали робити щеплення проти коронавірусу дітей віком від 5 до 11 років вакциною від Pfizer-BioNTech.

Фармацевтичний гігант Pfizer-BioNTech заявив про високу ефективність своєї антиковідної вакцини у підлітків: у віковій групі 12-15 років вона досягла 100%. За матерiалами ZN.UA