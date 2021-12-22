Інцидент з депутатом Галушком: у "Слузі народу" заявили, що нардепа шантажували оприлюдненим відео

Фракція політичної партії "Слуга Народу" засудила дії народного депутата Миколи Галушка, який обматюкав поліцію за зупинку його авто. Однак з'явилися й інші деталі зухвалої події.

Про це написала речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.

За її словами, фракція вважає таку поведінку у спілкуванні з поліцейськими неприйнятною для будь-якого громадянина. Тим більше - для члена парламенту.

Наша фракція перепрошує працівникам поліції й усім, кого могла образити ця ситуація. Як нам вдалося з'ясувати, і це підтверджують дані самого відео, цей інцидент мав місце рік тому, 18 грудня 2020 року. Як стверджує сам депутат Галушко, він знав про існування цього відео, оскільки воно було предметом шантажу з боку тодішнього керівника МВС, який погрожував оприлюднити його у випадку відмови депутата підтримувати в парламенті його ініціативи, - заявила Палійчук.

Сам Галушко впевнений, що поява цього відео в публічному просторі пов'язана з його позицією під час голосування за відставку керівника МВС, яке відбулося 15 липня. А з'явилося воно саме зараз, бо дата запису з камери минулого року начебто збігається з нинішнім періодом року. І її можна сприйняти як нещодавній інцидент.

"Проте, цей факт не виправдовує Миколу Галушка та його вчинок, хоча й викликає багато запитань до правомірності дій попереднього керівництва МВС. Така поведінка депутата є неприйнятною і вона стане предметом розгляду етичного комітету партії, який визначить міру покарання для нього", - додала Палійчук.

У ЗМІ з'явилося відео того, як нардеп від провладної "Слуги народу" Микола Галушко влаштував скандал правоохоронцям, які зупинили водія його авто, що порушив правила дорожнього руху.

За матеріалами УНІАН