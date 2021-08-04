Іноземців з 7 серпня знову штрафуватимуть за порушення правил перебування в Україні

У суботу, 7 серпня, набуває чинності постанова Кабінету Міністрів, за якою порушників правил перебування в Україні знову штрафуватимуть.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ, передає Укрінформ

Внесеними змінами скасовується норма постанови Кабміну, відповідно до якої всі іноземці, які порушили строк перебування на території України в період або внаслідок установлення карантину, звільнялися від адміністративної відповідальності за ст. 203 КУпАП.

Після набрання чинності постановою, з 7 серпня, звільнення від адміністративної відповідальності стосуватиметься виключно тих іноземців, які не мали змоги виїхати за межі +України або не змогли звернутися до відповідних органів/підрозділів ДМС із заявою про продовження строку перебування в Україні з обставин, спричинених установленими обмеженням в умовах карантину.

У ДПСУ нагадали, що санкція статті 203 КУпАП визначає застосування штрафу у розмірі від 1 700 грн до 5 100 грн.