Кабмін передав місцевій владі повноваження на обмеження роботи транспорту в "червоних" зонах

Кабінет міністрів змінив порядок роботи транспорту в регіонах з "червоним" рівень епідеміологічної небезпеки. Тепер обмеження щодо роботи громадського транспорту будуть встановлювати місцеві влади.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Згідно з рішенням Кабміну, тепер регіональні комісії з питань техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) будуть приймати рішення про заборону регулярних і нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним і залізничним транспортом.

Виняток становлять: транзитні перевезення; перевезення легковими автомобілями, де кількість пасажирів, включаючи водія, не більше 5-ти осіб без урахування дітей у віці до 14 років; перевезення службовим/орендованим автотранспортом підприємств, установ у межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які проінформовані не менше чим за 2 дні органи Нацполіції; перевезення пасажирів автотранспортом міжнародного сполучення при наявності підтвердженого негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, проведеного не більше ніж за 48 годин

Також окремим рішенням державної комісії ТЕБ і НС буде вводитися заборона на посадку пасажирів на автомобільний або залізничний транспорт міжобласного сполучення, крім спеціальних залізничних рейсів. За матеріалами INTV.ua