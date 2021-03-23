Кабмін посилив умови в'їзду в Україну: необхідний негативний ПЛР-тест

Для в'їзду в Україну обов'язковим буде наявність негативного ПЛР-тесту на коронавірус (Фото: Держприкордонслужби)

Кабінет міністрів посилив правила в'їзду в Україну. Тепер для в'їзду обов'язковою умовою є наявність негативного ПЛР-тесту на коронавірус.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, відповідне рішення набуло чинності 22 березня.

"Незалежно від того, з якої країни прибуває громадянин, всі повинні будуть надати довідку про проведеного тестування методом ПЛР", - сказав Степанов.

Наявність негативного тесту є обов'язковою як для іноземців, так і для громадян України, які в'їжджають з-за кордону.

Тест повинен бути зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до в'їзду в Україну.

У разі відсутності ПЛР-тесту або позитивного результату громадяни зобов'язані пройти самоізоляцію або карантин. За матеріалами nv.ua