Кабмін посилив умови в'їзду в Україну: необхідний негативний ПЛР-тест
Для в'їзду в Україну обов'язковим буде наявність негативного ПЛР-тесту на коронавірус (Фото: Держприкордонслужби)
Кабінет міністрів посилив правила в'їзду в Україну. Тепер для в'їзду обов'язковою умовою є наявність негативного ПЛР-тесту на коронавірус.
Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За його словами, відповідне рішення набуло чинності 22 березня.
"Незалежно від того, з якої країни прибуває громадянин, всі повинні будуть надати довідку про проведеного тестування методом ПЛР", - сказав Степанов.
Наявність негативного тесту є обов'язковою як для іноземців, так і для громадян України, які в'їжджають з-за кордону.
Тест повинен бути зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до в'їзду в Україну.
У разі відсутності ПЛР-тесту або позитивного результату громадяни зобов'язані пройти самоізоляцію або карантин. За матеріалами nv.ua