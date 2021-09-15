Кабмін продовжив дію "зелених" COVID-сертифікатів до 365 днів

Кабінет міністрів продовжив дію "зелених" сертифікатів про повну вакцинацію проти коронавірусу зі 180 до 365 днів.

"Строк дії міжнародного COVID-сертифіката - 365 діб від дня введення останньої дози відповідно до протоколу вакцинації від COVID-19. Строк дії внутрішнього COVID-сертифіката - 365 діб від дня введення останньої дози", повідомляється в постанове N954 від 13 вересня

Також згідно з документом, тест на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції буде дійсний, як і раніше, 72 години, починаючи від години забору матеріалів для аналізу; а довідка про одужання від COVID-19 - 180 діб від дати забору матеріалів, що дали позитивний результат тестування на COVID-19.

Внутрішні сертифікати про СOVID-вакцинацію будуть "жовтими" (одна доза; термін дії - 120 днів із моменту щеплення) і "зеленими" (закінчена вакцинація, дві дози; термін дії 365 днів).

Їх можна згенерувати у додатку "Дія".

Наразі на паперових сертифікатах вказано, що вони діють 1 рік, водночас у "Дії" щодо того ж самого сертифіката вказано, що він діє пів року.

Раніше заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін пояснював, що внутрішній сертифікат про вакцинацію поки видається на пів року - але після того, як сплине термін його дії, треба буде відмовитися від нього і завантажити новий також на пів року. Таким чином, і внутрішній, і міжнародний сертифікат буде видаватися терміном дії на 1 рік з моменту завершення курсу щеплення. За матеріалами Українська правда.