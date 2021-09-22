Кабмін затвердив алфавіт кримськотатарської мови на основі латиниці

Кабінет Міністрів затвердив алфавіт кримськотатарської мови на основі латинської графіки.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 22 вересня, пише Інтерфакс - Україна.

Передбачається, що переведення кримськотатарської писемності на латиницю здійснюватиметься в період до 1 вересня 2025 року. Базою для цього акту є рішення Курултаю кримськотатарського народу 1991-1993 років. Алфавіт кримськотатарської мови на основі латинської графіки складається з 31 букви.

Зазначається, що його розроблено в процесі консультацій із меджлісом кримськотатарського народу, фахівцями Інституту сходознавства ім.А.Кримського, Інституту мовознавства ім. О.Потебні, Інституту філології КНУ ім. Т.Шевченка і Таврійського національного університету ім. В.Вернадського.

У зв'язку з цим Міністерству освіти й науки, Міністерству культури та інформаційної політики, Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій спільно із зацікавленими особами доручено перевести освітній процес, який здійснюється кримськотатарською мовою, зокрема підручники та методички, на алфавіт на основі латиниці до 1 вересня 2025 року.

Крім того, доручено стимулювати застосування кримськотатарської мови на основі латинської графіки в інших сферах життя.