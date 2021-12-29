Кабмін затвердив обмеження на вибір місця проживання в умовах воєнного стану

Сьогодні, 29 грудня, Кабінет міністрів затвердив порядок запровадження обмежень щодо реєстрації місця проживання людей на територіях, де діє режим воєнного стану. Відповідний документ опубліковано на сайті уряду.

Документ називається "Порядок встановлення заборони або обмеження вибору місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан".

У документі йдеться, що рішення про відповідні обмеження приймає військове командування спільно з військовими адміністраціями, також можливе залучення місцевої влади.

Обмеження в районах, де діє воєнний стан, стосуються заборони на отримання людиною нової реєстрації місця проживання та заборони на зняття з реєстрації там.

Зняти реєстрацію місця проживання на території, де введено воєнний стан, можуть люди, які одночасно зареєстровані у місці, де немає воєнного стану.

У рішенні щодо запровадження обмежень мають бути зазначені:

- обставини, що склалися в Україні або окремому районі;

- несприятливі фактори військового характеру, які створюють загрозу для населення та суттєво знижують рівень забезпечення його життєдіяльності;

- шляхи протидії цим факторам.

Правова основа запровадження заборони або обмежень на вибір місця проживання людей на території, де діє воєнний стан – Конституція, указ президента та закони: про воєнний стан, про свободу пересування та вибір місця проживання, про надання послуг з реєстрації місця проживання.

17 грудня набув чинності наказ про військовий облік для жінок. Очікується, що військовозобов'язаними стануть українки, які працюють у сфері держбезпеки, транспортної сфери, IT, медицини, журналістики, туризму, педагогіки: тут є повний перелік. Вагітні жінки й матері малолітніх дітей також підлягають військовому обліку.

У Міноборони заявили, що військовий облік – це не призов і не мобілізація, тому нікого з жінок до армії не забиратимуть.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.