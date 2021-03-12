Какая разница: Руководитель фракции "Слуга народа" припарковался прямо на пешеходном переходе

Давида Арахамию видимо не волнует народ, передвигающийся пешком - пусть обходит его внедорожник.

Нарушение ПДД в центре Киева руководителем президентской и крупнейшей в парламенте фракции сфотографировал журналист Михаил Ткач в пятницу, 12 марта, и выложил в Facebook.

"Руководитель фракции Слуга народа Давид Арахамия приехал в офис президента "слуги народа" Зеленского и запарковался прямо на пешеходном переходе для народа просто под светофором", - написал журналист.

"Весна придет - парковаться будем", - добавил Ткач, имея в виду знаменитый лозунг президента Владимира Зеленского "Весна придет - сажать будем".