Карантин у Києві: в КМДА спростували заяву про посилення обмежень

Основними вимогами до відвідувачів закладів є тільки наявність маски та дотримання дистанції

Київ тільки готується до можливого посилення карантинних обмежень у разі встановлення на території міста "помаранчевого" або "червоного" рівня епідемічної небезпеки, а не запроваджує з 5 жовтня нові. Про це повідомила пресслужба КМДА.

"Мова йде про підготовку структурних підрозділів міської та районних адміністрацій, організацій, підприємств та установ столиці до організації прийому громадян за умови перевірки сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19, або негативного результату тестування на COVID-19. Наразі, поки в Києві встановлений "жовтий" рівень епіднебезпеки, наявність COVID-сертифікатів або ПЛР-тестів не є обов'язковою умовою для відвідування міських закладів або установ", – йдеться в повідомленні Департаменту муніципальної безпеки.

Поки столиця залишається в "жовтій" зоні, основними вимогами до відвідувачів закладів є тільки наявність маски та дотримання дистанції.

"Але ми вже готуємось до можливого посилення карантинних обмежень і напрацьовуємо механізми дій на випадок, якщо будемо змушені вимагати від структурних підрозділів міської влади допускати відвідувачів лише за наявності COVID-сертифікатів або негативних тестів на COVID", – розказав перший заступник директора Департаменту муніципальної безпеки Олег Куявський.

Він пояснив, що Протокол №15 засідання штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 1 жовтня не встановлює додаткових обмежень для міських установ, а лише наголошує на необхідності виконання вимог Постанови Кабміну №1236.

Раніше з'явилася інформація про те, що КМДА посилила карантинні заходи в Києві, які почали діяти вже сьогодні, 5 жовтня. За матеріалами 5 Канал