Карантин в Україні продовжать до 30 квітня - Шмигаль

Загальнонаціональний карантин в Україні продовжать до 30 квітня. Але швидше за все він продовжуватиметься в тій чи іншій формі, можливо, з пом'якшеннями, можливо, він буде адаптивним. Про це заявив під час зустрічі Асоціації "Глобальний огляд економіки України" прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, все буде залежати від розвитку пандемії у світі.

Ми все ще перебуваємо на етапі боротьби з коронавірусом, очікуємо перемоги в цьому році, але квітень - це показник того, як ми будемо жити далі", - додав очільник уряду.

Він також зауважив, що в поточному місяці Україна почне вакцинацію згідно з планом.

У грудні уряд подовжив дію карантину та режиму надзвичайної ситуації в Україні до 28 лютого 2021 року.

Тим часом Україна готується до вакцинації. Вже ухвалили календарний план безкоштовної вакцинації населення від COVID-19: кого і коли будуть щеплювати.

За матеріалами https://bigkyiv.com.ua