Карантин в Україні знову посилять вже найближчим часом, - МОЗ

Головний санлікар Ігор Кузін попередив, що вже найближчим часом в Україні на загальнодержавному рівні замість "зеленого" введуть "жовтий" рівень епідемічної небезпеки.

Про це він сказав 6 вересня в ефірі "1+1".

Кузін пояснив, що ситуація з коронавірусом погіршується вже в більшості областей і саме через це МОЗ буде змушене запровадити жорсткіші обмеження.

"Ситуація погіршується в переважній більшості областей, і ми вже бачимо, що найближчим часом Україна вийде з "зеленої" зони. Ми будемо вимушені запровадити "жовту" зону, де будуть більш жорсткі обмеження з відвідування масових заходів або спортивних залів. Кожна нова зона - "жовта" чи "помаранчева" - покликана не допустити тотального локдауну в країні, тобто переходу до "червоної" зони", - сказав Кузін.

Він назвав "жовтий" рівень умовною тривогою, що свідчить про загрозу подальшого зростання кількості захворювань. Головний санітарний лікар вважає, що Україна не уникне локдауну цієї осені, але він буде трохи пізніше.

"Якщо ми будемо казати про "червоний" рівень епідемічної небезпеки, він буде не раніше, ніж листопад місяць", - додав Кузін.

Зараз в Україні діє адаптивний карантин, його уряд продовжив до 1 жовтня. Під час адаптивного карантину регіони поділяють на "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону" зони, де карантинні обмеження залежать від епідемічної ситуації.

Якщо такі показники як кількість нових випадків, кількість людей у лікарнях та проведених ПЛР-тестів стають вищими, то регіон переходить у зону, яка відповідає цим показникам.

Варто уточнити, що на брифінгу 25 серпня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що припускає можливість вакцинованих людей відвідувати публічні місця під час локдауну.

На думку співзасновника Українського центру охорони здоров'я Павла Ковтонюка, щепленим під час карантину треба надавати більше можливостей, аби більшість сфер залишалися відкритими.

"Теоретично зробити ресторани доступними під час локдауну лише для вакцинованих людей - не складно. Однак за цим має бути контроль, бо заклади і спортзали будуть зацікавлені дивитися на такі правила крізь пальці. Людина, яка спіймалася, має бути покарана. Всі знатимуть про це, тоді система працюватиме", - говорить Павло Ковтонюк.

Він додає, такі обмеження треба вже починати поступово вводити та працювати з Covid-сертифікатами, бо коли почнеться локдаун, часу на перевірку, як це має працювати у тестовому режимі, вже не буде. За матеріалами Zaxid.net