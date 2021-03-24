Кількість нових випадків COVID-19 в Україні подвоюється що три тижні, - Нацакадемія наук

В Україні продовжує погіршуватися епідеміологічна ситуація з коронавірусом. Зараз темпи поширення нових випадків COVID-19 подвоюються приблизно кожні три тижні.

Про це йдеться в прогнозі Національної академії наук України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, за тиждень в середньому в день виявляли 12 650 нових випадків коронавірусу, що приблизно на 5200 випадків більше, ніж за два тижні до. При цьому видужували в середньому 5240 осіб на день, середнє число летальних випадків - 248, що на 100 більше ніж за два тижні до.

"Кількість нових випадків хвороби зростає темпами, що приблизно відповідають його подвоєнню три тижні", - повідомили вчені.

"Позитивність за зразками тестів зросла до 34,6% проти 31,1% тиждень тому, а за страховими випадками хвороби - до 28,6% проти 25,7% тиждень тому. 7- денний середній обсяг тестування перевищив 44 тис. проведених досліджень на день і поступається максимумам минулого року лише на 0,5%", - додали в НАН України.