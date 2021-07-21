Кияни найбільше довіряють меру столиці ніж Президенту України

Кличко - перший за рівнем довіри киян, другий - Зеленський, - опитування "Рейтингу"

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" протягом 10-14 липня 2021.

Так, згідно опитування, Кличку довіряють 53% мешканців столиці, В.Зеленському - 42%.

Також соціологи з'ясували, якби вибори мера Києва проводили найближчим часом, то перемогу на них здобув би Віталій Кличко, якого підтримують 50,5%. Олександра Попова підтримують 8,9%, Сергія Притулу - 7,6%, Олександра Омельченка - 6,3%, Олексія Кучеренка - 5%. Рейтинг інших кандидатів є нижчим.

Парламентський рейтинг у Києві згідно опитування виглядає наступним чином: партію "Слуга народу", готові підтримати 24,5% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію "Європейська солідарність" - 19,7%.

Партію "УДАР Віталія Кличка" підтримують та готові голосувати 10,8% киян, партію "Батьківщина" - 9,5%, партію "Опозиційна платформа - За життя" - 8%. Рейтинг інших політичних сил значно нижчий. Так, партію "Сила і честь" підтримують 4,4%, партію "Українська стратегія Гройсмана" - 4,3%. Рейтинг інших політичних сил - менше 3%.

Аудиторія: мешканці Києва віком від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%. Терміни проведення: 10-14 липня 2021 р.