Київ через негоду закриває в'їзд для вантажівок

З 28 січня тимчасово обмежать в'їзд до столиці великогабаритного транспорту через погіршення погодних умов.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки КМДА.

"За прогнозом синоптиків, 28 січня очікується погіршення погодних умов у вигляді сильних снігопадів. У зв'язку з цим, Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про тимчасове обмеження в'їзду до столиці великогабаритного транспорту із 6:30 28 січня. Підписано відповідний Протокол No 6 від 27.01.2021", - йдеться у повідомленні.

Обмеження діятиме до покращення погодних умов, про що буде повідомлено окремо.

Таке обмеження дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

Міська влада звертається до водіїв із проханням не користуватися особистим авто під час снігопаду та, за можливості, надавати перевагу громадському транспорту, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях.

Автомобілі, що заважатимуть розчищати дороги міста від снігу, будуть евакуйовані.

У КМДА просять водіїв великогабаритного транспорту врахувати цю інформацію та формувати свої маршрути в об'їзд Києва.

Як передає Укрінформ, Як інформує Київська міська державна адміністрація у Фейсбуці з посиланням на Український гідрометцентр, на дорогах столиці 28 січня очікується ожеледиця першого рівня небезпеки.

"28 січня на дорогах столиці очікується ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий)", - ідеться в повідомлення.

З метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

У столиці у середу може розпочатися дощ з переходом у мокрий сніг, тому "Київавтодор" розпочав превентивну обробку доріг і тротуарів. За матеріалами Укрінформ.