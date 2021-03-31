Київ не дозволятиме підвищення швидкості руху до 80 км за годину

З 1 квітня столиця не впроваджуватиме підвищення дозволеної швидкості руху до 80 км/год на 17 вулицях, оскільки на сьогодні жодна з них не відповідає необхідним критеріям.

Про це повідомив директор КП "Центр організації дорожнього руху" Віктор Черній.

Він розповів, що працівники Департаменту транспортної інфраструктури, Управління патрульної поліції, КК "Київавтодор" та КП "Центр організації дорожнього руху" здійснили перевірку вулиць, де рішенням з 1 квітня до 1 листопада передбачено можливість підвищення швидкості руху транспорту до 80 км/год.

"Обстеження показало, що жодна з 17 вулиць не відповідає повністю необхідним критеріям, що визначені Правилами дорожнього руху та методикою прийняття рішень про встановлення обмежень швидкості, а також чинним державним нормам та стандартам", - зазначив Черній.

Він наголосив, що на зазначених вулицях фіксується високий рівень аварійності та тяжкості наслідків ДТП. Окрім того, на вулицях дозволений велосипедний рух.

Черній нагадав, що відповідно до ст. 27 Закону "Про дорожній рух", зміни в його організації для підвищення інтенсивності руху транспорту не допускаються. А Стратегія розвитку Києва до 2025 року передбачає зниження смертності на столичних дорогах на 50%.

"В європейських країнах взагалі є тенденція до зниження дозволеної швидкості руху на вулицях міст до 30 км/год. Місто не може дозволити собі ризикувати життям киян та підіймати дозволену швидкість руху, коли умови для цього відсутні", - додав директор КП.

Нагадаємо, з 1 квітня до 1 листопада в Києві дозволяється рух транспорту зі швидкістю 80 км/год, згідно з рішенням Міської ради від 9 жовтня 2018 року. На цих ділянках встановили 90 дорожніх знаків "Обмеження максимальної швидкості руху до 80 км на годину". За матеріалами LB.ua