Київ посилює контроль за карантином

У всіх районах столиці посилюють контроль над дотриманням протиепідемічних заходів в умовах "червоної" зони.

Таке рішення ухвалено на засіданні штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 11 листопада.

Згідно з протоколом, для контролю за дотриманням суб'єктами господарювання обмежувальних протиепідемічних заходів кількість робочих груп збільшать до чотирьох у кожному районі міста. До робочих груп залучать посадових осіб районних в місті Києві державних адміністрацій, ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві, Головного управління Національної поліції в місті Києві, КП "Муніципальна охорона".

З 1 листопада Київ перебуває у "червоній" зоні епідемічної небезпеки поширення COVID-19. У місті діють суворі протиепідемічні обмеження.

Контроль за дотриманням обмежувальних протиепідемічних заходів, встановлених у столиці, забезпечують РДА, Департамент муніципальної безпеки КМДА, Головне управління Держпродспоживслужби в місті Києві, Державна установа "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України", ГУ Національної поліції України в місті Києві, Управління Патрульної поліції в м. Києві, КП "Муніципальна охорона", КП "Київпастранс".

За порушення карантинних обмежень передбачена відповідальність за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ця санкція передбачає штраф: для громадян - від 17 000 до 34 000 гривень, а для посадових осіб - від 34 000 до 170 000 гривень. За матеріалами Kyiv Media.