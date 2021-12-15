Київ та 14 областей відповідають "жовтій" зоні, 8 - у "червоній"

Станом на 15 грудня Київ та ще 14 регіонів відповідають критеріям "жовтої" зони за епіднебезпекою щодо COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ.

Станом на 15 грудня у "жовтій" зоні перебувають Київ та Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька, Харківська, Хмельницька, Херсонська області.

У "помаранчевій" зоні перебуває Закарпатська та Одеська області.

У "червоній" зоні - Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська, Чернігівська області. Загалом 8.

Сьогодні Вінницька та Хмельницька області перейшли у "жовту" зону.

З 6 грудня набули чинності нові карантинні правила, які передбачають посилення обмежень у "жовтих" зонах. Так, відвідування масових заходів, робота кінотеатрів, театрів, закладів громадського харчування та спортзалів буде дозволена лише за наявності в 100% колективів та відвідувачів принаймні однієї дози щеплення, негативного тесту або сертифікату про одужання. За матеріалами УНН.