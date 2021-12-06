Київ та вісім областей виходять із червоної зони карантину, введеної через епідемію коронавірусу. Про це повідомив у Telegram міністр Кабміну Олег Немчінов.

З завтрашнього дня, 7 грудня, червону зону карантину буде скасовано у Києві, Донецькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Одеській, Рівненській, Херсонській областях. Таким чином у них діятиме жовта зона карантину.

Попри вихід із червоної зони карантину, для доступу до низки послуг у Києві та цих областях все одно буде необхідний сертифікат про вакцинацію від коронавірусу хоча б однією дозою, довідка про одужання або свіжий негативний результат тесту на COVID-19.

За матеріалами ЛігаБізнесІнформ.