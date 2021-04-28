Київ з 1 травня послаблює суворі обмеження

У Києві з суботи, 1 травня, послаблять суворі обмеження. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

"Сьогодні вранці Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про послаблення протиепідемічних заходів у столиці. Ми сподіваємося, що і Державна комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить рішення про перегляд рівня епідемічної небезпеки та виведення столиці із "червоної зони".

Отже, з 1 травня весь наземний громадський транспорт та метро відновлять перевезення пасажирів у звичайному режимі. З дотриманням визначених раніше протиепідемічних норм та правил. Але закликаю мешканців столиці користуватися громадським транспортом тільки в разі нагальної потреби", - наголосив Віталій Кличко.

Також із 1 травня відновлять роботу заклади торгівлі, торгово-розважальні центри, ринки, ярмарки, заклади громадського харчування, спортивні зали та фітнес-центри.

"Утім, власники цих закладів повинні розуміти, що працюватимуть тільки з дотриманням всіх норм безпеки! Це у ваших інтересах! Бо якщо ситуація знову погіршиться, нових обмежень не уникнути!" - наголосив мер Києва.

Відновлять свою роботу і Центри надання адміністративних послуг. Але прийматимуть відвідувачів за попереднім записом через електронні сервіси.

Із наступної середи, 5 травня, місто відновить навчальний процес у закладах загальної освіти, дошкільної та у вищих навчальних закладах. Також у столиці відновлять прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік.