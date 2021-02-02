Київська митниця знайшла в посилці до Мʼянми запчастини від винищувача МіГ-29

Київські митники знайшли в посилці, яка прямувала до Мʼянми, запчастини від радянського багатоцільового винищувача четвертого покоління МіГ-29.

Про це митна служба повідомляє в Facebook.

Посилку відправляв житель Києва. Він вказав, що в бандеролі знаходяться запчастини, але не уточнив, що вони військового призначення.

Після перевірки виявилося, що чоловік намагався відправити автономну рульову машину АРМ-150М.

«Бойова і спеціальна військова техніка взагалі не може перебувати у власності громадян», — зазначили у митниці.

АРМ-150М вилучили, а на чоловіка склали протокол за статтями 472 та 473 (недекларування товарів та пересилання заборонених товарів).

Чоловікові загрожує штраф у розмірі 100% від вартості вилученого.

1 лютого 2021 року в Мʼянмі стався військовий переворот. Влада перейшла до генерала Мін Аун Хлаїнга, а віцепрезидент Мʼїн Шве почав виконувати обовʼязки президента. Голову держави Аун Сан Су Чжі затримали.

Армія заявила про плани провести вибори до парламенту Військові Мʼянми планують вибори через рік, а США можуть відновити санкції через рік — після скасування режиму надзвичайного стану. США тим часом заявили, що можуть відновити санкції проти М’янми, зокрема президент Джо Байден закликав до міжнародного тиску на її військових.

За матеріалами babel.ua