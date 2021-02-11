Київська влада буде судитися за проспект Бандери

У столичній адміністрації готують апеляцію на рішення ОАСК про скасування перейменувань вулиць

Влада Києва збирається оскаржити рішення суду про скасування перейменування вулиць. Співробітники КМДА вже готують апеляційну скаргу щодо рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про скасування перейменування трьох вулиць, провулка і проспекту. Про це повідомила заступник голови КМДА Марина Хонда.

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва No. 826/17079/16 від 28 січня 2021, за позовом від 5 листопада 2016 громадської спілки "Громадський контроль та порядок" без участі представників Київської міської ради було скасовано рішення Київради No. 559/559 від 07.07. 2016 про перейменування наступних вулиць, проспекту і провулків:

вулиці Баумана на вулицю Януша Корчака;

вулиці Кутузова на вулицю Генерала Алмазова;

вулиці Суворова на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка;

провулку Кутузова в провулок Євгена Гуцала;

проспекту Московського на проспект Степана Бандери.

Як зазначила заступник голови КМДА Марина Хонда, рішення суду прийнято через чотири роки після подачі позову і є абсолютно необгрунтованим. На сьогодні рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 28 січня 2021 не вступило в законну силу.

Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київради про перейменування вулиці Суворова і Московського проспекту.

Про це йдеться в рішенні Окружного адмінсуду. Так, суд частково задовольнив позов громадської спілки "Громадський контроль і порядок".

"7 липня 2016 року Київською міською радою на 1-й сесії 8-го скликання було прийнято рішення N559 / 559" Про перейменування вулиць, проспектів і провулків у місті Києві ", яким перейменовані: вулиця Баумана - на вулицю Януша Корчака (Шевченківський р- н); вулиця Кутузова - на вулицю Генерала Алмазова (Печерський р-н), вулиця Суворова - на вулицю Михайла Омеляновича- Павленка (Печерський р-н), провулок Кутузова - в провулок Євгена Гуцала (Печерський р-н), проспект Московський - в проспект Степана Бандери (Оболонський та Подільський р-ни) ", - сказано в рішенні. Суд визнав протиправним і скасував це рішення київської влади. Варто відзначити, що при цьому суд стягнув на користь громадського союзу "Громадський контроль і порядок" суму сплаченого судового збору в розмірі 689 гривень за рахунок бюджетних асигнувань Київської міської ради.

Кияни запропонували перейменувати проспект Степана Бандери в Оболонському районі. Відповідну петицію опублікували на сайті Київради. Проспект Бандери запропонували перейменувати на ім'я недавно померлого академіка Бориса Патона. Автор петиції позначив, що це увічнить пам'ять Патона. Для розгляду петиції вона повинна набрати 10000 голосів протягом 90 днів. За матервалами https://kyivcity.gov.ua, https://kyiv.comments.ua