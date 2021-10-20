Кличко: Київ на порозі "червоної зони", 98% госпіталізованих із коронавірусом - невакциновані

Через стрімке поширення коронавірусу в Києві місто вже перебуває на порозі "червоної зони" епідеміологічної небезпеки, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Ситуація з поширенням коронавірусу в столиці та в Україні загалом - погіршується щодня. За минулу добу у Києві - понад тисяча нових хворих і 29 летальних випадків. Понад 500 людей потрапили до лікарні. Більшість із них - у важкому стані. Ліжка в столичних лікарнях стрімко заповнюються. Київ - на порозі "червоної зони", - наводить дані Кличко.

Мер наголосив, що єдиний на сьогодні спосіб зупинити поширення вірусу та уникнути суворих обмежень - масова вакцинація.

"Я закликаю киян та всіх українців йти й робити цю процедуру. Вакцина є. Пункти вакцинації працюють. Тому не слухайте дику пропаганду антивакцинаторів", - закликав Кличко.

Він уточнив, що 98 відсотків госпіталізованих до лікарень киян були не щеплені. "І вмирають, в абсолютній перевазі, невакциновані пацієнти. Подумайте про це", - зазначив мер.

Кличко додав, що розуміє, що його звернення для частини людей буде непопулярним, проте на сьогодні головне "не допустити колапсу медичної системи, яка може не впоратися з дуже великою кількістю хворих".

"Вірус блокує повноцінне життя. І вибір у нас невеликий - або вакцинація, або - ізоляція! Вибирайте здоров'я та життя - своє, своїх близьких, друзів і тих, хто поруч", - резюмував київський мер.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.