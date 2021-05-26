Кличко: Проїзд у громадському транспорті подорожчає

Міська влада Києва планує підвищити вартість проїзду у громадському транспорті, але не до 20-25 грн, як просять транспортники.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко в ефірі телеканала "Наш".

"Профспілки прийшли з пропозицією підвищити тарифи і звучали і 25, і 20 грн за проїзд. Дійсно, у нас проблема з проїздом, і на сьогодні проїзд у Києві найдешевший узагалі по Європі", - заявив Кличко.

Він додав, що в інших українських містах (Львові та Запоріжжі) ціни на проїзд уже підвищили.

"Тема підвищення тарифу назріла, але можу гарантувати, що до 25 або 20 грн, до таких цифр підіймати у жодному разі ми не плануємо", - пообіцяв мер.

Наскільки подорожчає проїзд, Кличко не сказав, але зазначив, що тариф буде "економічно обґрунтованим". Точніше, за його словами, може стати відомо влітку.

У середині травня комунальні підприємства "Київський метрополітен" і "Київпастранс" звернулися до столичної влади з проханням підвищити тарифи на проїзд або погасити збитки з міського бюджету.

За їхніми підрахунками, економічно обґрунтований тариф на проїзд у метро становить 21,05 грн, у наземному транспорті - 25,18 грн, а в міській електричці - 78,90 грн.

Наступного дня Кличко в ефірі "Україна 24" заявив, що собівартість проїзду в київському транспорті становить "страшну цифру" - 15 грн. Він також підкреслив, що транспорт у столиці - дотаційний, і щоб він "виходив у нуль", міський бюджет платить понад 2 млрд грн щорічно. За матеріалами Гордон.