Колишній топменеджер "ПриватБанку" Яценко вийшов під заставу 52,2 млн грн

Колишній топменеджер "ПриватБанку" вийшов з-під арешту під заставу 52,2 млн грн. Про це "РБК-Україна" 25 лютого повідомила прессекретарка Вищого антикорупційного суду України Олеся Чемерис.

"Застава таки внесена, це сталося сьогодні. Платіж від ТОВ", - заявила вона, але назви цієї юридичної особи не оголосила.

ВАКС у ніч на 25 лютого заарештував Яценка до 22 квітня включно. Після виходу під заставу на нього поклали низку зобов'язань, серед яких - не спілкуватися з визначеними судом особами, носити електронний браслет, здати закордонний паспорт.

22 лютого 2021 року, за оперативною інформацією, Яценко планував покинути Україну на приватному літаку в напрямку Відня, вилетівши із Дніпра. НАБУ звернулося до Державіаслужби, і літак посадили в аеропорту "Бориспіль", після чого колишнього топменеджера затримали.

23 лютого детективи Національного антикорупційного бюро повідомили трьох колишніх топменеджерів "ПриватБанку" про підозру в розтраті понад 136,9 млн грн. За даними ЗМI, ідеться про Олександра Дубілета, Володимира Яценка та Олену Бичихіну. Яценка повідомили про підозру особисто, а Дубілета й Бичихіну - поштою.

"ПриватБанк" - найбільший комерційний банк в Україні - націоналізували 19 грудня 2016 року. Україна докапіталізувала банк на 155 млрд грн.

З червня 2017 року Генпрокуратура веде розслідування щодо фінустанови. За даними слідства, з 20 жовтня до 22 листопада 2016 року, перед націоналізацією, "ПриватБанк" видав 36 юрособам кредитів на строк від восьми до 10 років за ставкою 10,5% річних на загальну суму 126,9 млрд грн. Ці кошти не затрималися на рахунках дебіторів, їх одразу ж переказали як погашення кредитів 193 юридичних осіб. Серед цих компаній і "Укртатнафта", майно якої в такий спосіб вивели з-під застави.

З 2017 року Україна судиться з колишніми власниками "ПриватБанку", які оскаржують його націоналізацію. У 2019 суд визнав її незаконною. НБУ це рішення оскаржив. Судові розгляди тривають.

Група "Приват" належить українським бізнесменам Iгореві Коломойському, Геннадієві Боголюбову й Олексієві Мартинову. За матеріалами vv.org.ua