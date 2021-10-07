Компанії-перевізники судяться з КМДА через нові правила для маршруток

Чотири компанії-перевізники хочуть через суд заборонити Київській міській державній адміністрації (КМДА) проводити перевірки в маршруках і розривати договори в разі виявлення порушень нових правил. Про це повідомляє заступник голови міської адміністрації Костянтин Усов.

За його даними, до суду звернулися ПП "Парк", ПП "АВЕН - ЕЗЕР", ТОВ "Радонь" і ТОВ "Ярославль - авто". За даними КМДА, вони обслуговують 55 маршрутів у Києві та мають 458 автобусів. Це 31% рухомого складу на ринку пасажирських перевезень.

Усов додав, що ці перевізники працюють за старими договорами та відмовляються підписувати додаткові угоди щодо нових правил.

В травні КМДА оголосила конкурс на перевезення пасажирів з більш жорсткими вимогами до перевізників. Водій у маршрутці має бути в уніформі та спілкуватися українською мовою, не вмикати музику в салоні, температура влітку має бути не більше +22°С, а взимку не менше +15°С. Також автобуси мають бути пристосовані для маломобільних пасажирів.

27 червня переможці конкурсу підписали нову редакцію договору з оновленими стандартами. Нові вимоги стосуються переможців конкурсів. Старі маршрутки поки їздять за діючими договорами. Після завершення терміну дії договорів, конкурси будуть оголошуватися за новими умовами й стандартами. За матеріалами LIGA.Бізнес