«Крижане серце». Львівські кардіологи вперше успішно «заморозили серце» для лікування аритмії

Лікарі міської клінічної лікарні швидкої допомоги зуміли «заморозити серце».

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

Кріоабляція — це метод «заморожування» серця для лікування його ритмічних порушень. Керівник лікарні швидкої медичної допомоги Олег Самчук каже, що під час цієї операції в серце 62-річного пацієнта ввели рідкий азот із температурою мінус 60 градусів, який вбив хворі ділянки серця.

«Миготлива аритмія — головна причина виникнення ішемічних інсультів. Через неї в передсердя йде імпульс, який змушує стінки неконтрольовано скорочуватися: 400−500 разів на хвилину — за норми 50−60! Ризик виникнення тромбів в такому стані зростає в 5 разів, а відповідно, в 5 разів вищий ризик виникнення інсультів», — пояснив лікар.

Відтепер, лікарі Львова зможуть заморожувати ділянки передсерця, щоб вони не пропускали до відділів серця хаотичні імпульси. Шанси одужати після такого втручання становлять 90%.

Операцію допомогли провести лікарі Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова.

«Чоловік не міг пити кроворозріджувальних, бо має лише одну нирку. Перед операцією стан пацієнта уже був вкрай важким, напади повторювалися по кілька разів на добу. Йому загрожував інсульт. Після нього кріоабляція виконано ще двом пацієнтам», — додав Олег Самчук.

Миготливу аритмію мають 800 тисяч українців. Хвороба не лікується медикаментозно, адже ліки розріджують кров, щоб мінімізувати виникнення тромбу. Завдяки отриманню медичного обладнання кріоабляція відтепер проводитиметься у Львові. За матеріалами nv.ua