"Квартал 95" заявив про перехід на українську мову

Російська мова залишиться у виступах "Кварталу 95" для пісень і фонограм, а також у випадках, коли це "виправдано творчим задумом".

Про це повідомляє пресслужба "Кварталу 95", інформують "Українські новини".

Зміни пов'язані з набранням сили закону про державну мову.

"ТОВ "Квартал 95" у своїй діяльності завжди дотримується всіх вимог чинного законодавства України. 16 липня набувають чинності нові норми Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Від сьогодні, 16 липня, супровід (конферанс) усіх концертів "вечірнього Кварталу" здійснюється державною мовою", - заявила пресслужба.

Відповідно до закону, концерти, шоу-програми, культурні та розважальні заходи мають проходити українською мовою.

У квітні "Квартал 95" висміював обов'язкове вживання української мови у сфері обслуговування, поставивши номер про україномовний бордель.За матеріалами Цензор.НЕТ